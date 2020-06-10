قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة شبان من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من بلدتي دير أبو ضعيف وقباطية قضاء محافظة جنين.



وأفاد مدير نادي الأسير في جنين، منتصر سمور، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشابين وسام محاميد، وبكر لافي عليات، عقب تفتيش منزليهما في دير أبو ضعيف شرق المدينة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وفي بلدة قباطية، اعتقل الاحتلال الشاب ليث أبو الرب، عقب اقتحام منزله وتفتيشه، بالتزامن مع اندلاع مواجهات في البلدة.



وتعرضت بلدة قباطية على مدار اليومين الماضيين لاقتحام من قبل قوات الاحتلال، تخللتها اشتباكات مسلحة، واعتلاء الشبان جيبات الاحتلال العسكرية.