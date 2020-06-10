الخارجية: وفاة أحد أبناء الجالية الفلسطينية بفيروس (كورونا) في السعودية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الأربعاء، في صفوف أبناء الجالية الفلسطينية، في المملكة العربية السعودية.



وأوضحت الخارجية، أن المواطن محمد فهمي حسين الزبدة (54 عاماً)، وهو من أبناء الجالية الفلسطينية بالسعودية، توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا)، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.