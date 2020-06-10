ملادينوف لوزير المالية: نرفض التهديدات الإسرائيلية ونعتبرها نسفاً لجهود السلام





وأوضح ملادينوف، خلال لقاءه وزير المالية الفلسطينية شكري بشارة، اليوم الأربعاء، أن تلك التهديدات تنسف الجهود البمذولة لدفع السلام الإقليمي قدماً وجهود الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.



واستعرض ملادينوف ووزير المالية آخر تطورات الوضع المالي والاقتصادي في ضوء التهديد الإسرائيلي بتنفيذ عملية الضم وخرقها لكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية.











رام الله - دنيا الوطنقال المبعوث الخاص للأمم المتحدة، ينكولاي ملادينوف، إن الأمم المتحدة ترفض التهديدات الإسرائيلية، مشيراً إلى أنها تعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.