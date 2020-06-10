شؤون فلسطينية

وفاة طفل غرقاً في مسبح شرق مدينة رام الله

وفاة طفل غرقاً في مسبح شرق مدينة رام الله
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة طفل، (15 عاماً)، اليوم الأربعاء، بعد غرقه في مسبح بقرية سنجل شرق مدينة رام الله.

وقال ارزيقات في تصريح صحفي له: "إن الطفل وصل إلى المجمع الطبي برام الله في حالة حرجة وتوفي بعد فترة قصيرة".

وأضاف ارزيقات: "تم توقيف صاحب المسبح تمهيداً لعرضه على النيابة العامة واستكمال الإجراءات القانونية".

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وفاة طفل غرقاً في مسبح شرق مدينة رام الله

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