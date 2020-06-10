مستشار اشتية: الحكومة الفلسطينية لن تُنقص شيكلاً واحداً عن قطاع غزة
خاص دنيا الوطن
رد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، على مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بشأن رواتب الموظفين الحكوميين والموازنة المالية لقطاع غزة.
رد مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، عبد الإله الأتيرة، على مزاعم وسائل إعلام إسرائيلية بشأن رواتب الموظفين الحكوميين والموازنة المالية لقطاع غزة.
وقال الأتيرة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن الحديث عن تقليص ميزانية قطاع غزة من الموازنة الفلسطينية مدسوس، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية لن تنقص شيكلاً واحداً عن قطاع غزة.
وأضاف الأتيرة: "الحديث عار عن الصحة وغزة جزء مهم وأساسي من الوطن ومكون أساسي من الدولة الفلسطينية، وهم أهلنا وربعنا، وهذه الأبواق عليها إغلاق فمها".
وفي وقت سابق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه بعد وقف التنسيق الأمني ظهر تهديد فلسطيني جديد يتمثل في عدم نية السلطة الفلسطينية صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات لقطاع غزة.
وأضافت القناة: "أفادت مصادر بأن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، والهدف هو دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل".
وتابعت القناة: "السلطة أبلغت منسق الأنشطة الإسرائيلي الجنرال أبو ركن أن على وزير الجيش ببيني غانتس أن يصرف رواتب الموظفين في حال تم الضم الشهر المقبل، هذا الأمر قد يؤدي إلى توترات ميدانية".
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