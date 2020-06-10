مستشار اشتية: الحكومة الفلسطينية لن تُنقص شيكلاً واحداً عن قطاع غزة

وفي وقت سابق، قالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه بعد وقف التنسيق الأمني ظهر تهديد فلسطيني جديد يتمثل في عدم نية السلطة الفلسطينية صرف رواتب الموظفين أو تحويل ميزانيات لقطاع غزة.





وأضافت القناة: "أفادت مصادر بأن السلطة الفلسطينية لا تنوي صرف رواتب الموظفين ولا تنوي تحويل ميزانيات إلى غزة، والهدف هو دفع الناس للتصعيد مع إسرائيل".





وتابعت القناة: "السلطة أبلغت منسق الأنشطة الإسرائيلي الجنرال أبو ركن أن على وزير الجيش ببيني غانتس أن يصرف رواتب الموظفين في حال تم الضم الشهر المقبل، هذا الأمر قد يؤدي إلى توترات ميدانية".