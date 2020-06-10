شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين فيما رد الشبان بالمفرقعات والحجارة والزجاجات الحارقة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

وتتعرض بلدة العيسوية لاقتحامات يومية من قبل الاحتلال بهدف التضييق على المواطنين المقدسيين وتنفيذ حملات اعتقال تطال شبان وأطفال.

وكان تقرير للدائرة الإعلامية لحركة حماس قد رصد تصاعداً في اقتحامات قوات الاحتلال لأحياء القدس خلال شهر أيار/ مايو الماضي والتي بلغ عددها (53) اقتحاما، و(24) مداهمة للمنازل وتنفيذ (107) حالات اعتقال.

أخبار ذات صلة

القواسمي: لن نلتفت لخطابات &#34;هابطة&#34; ولن ننجر لصغائر الأمور وسندعم الوحدة

القواسمي: لن نلتفت لخطابات "هابطة" ولن ننجر لصغائر الأمور وسندعم الوحدة

هل تدعم السلطة الفلسطينية اندلاع انتفاضة شعبية بالضفة الغربية؟

هل تدعم السلطة الفلسطينية اندلاع انتفاضة شعبية بالضفة الغربية؟

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يصدر تعميماً بخصوص مباريات بطولة الكأس بغزة

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يصدر تعميماً بخصوص مباريات بطولة الكأس بغزة

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

رئيس بلدية غزة يُصدر توضيحاً جديداً بشأن أكشاك البحر

رئيس بلدية غزة يُصدر توضيحاً جديداً بشأن أكشاك البحر

قيادي بالجهاد: وقف التنسيق الأمني خطوة يجب أن تتحقق السلطة منها جيداً

قيادي بالجهاد: وقف التنسيق الأمني خطوة يجب أن تتحقق السلطة منها جيداً

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

اشتية: نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته

اشتية: نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته

الاحتلال الإسرائيلي يزعم دخول طائرة من قطاع غزة لأجواء الغلاف

الاحتلال الإسرائيلي يزعم دخول طائرة من قطاع غزة لأجواء الغلاف

النضال الشعبي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مُتماشٍ مع القانون الدولي

النضال الشعبي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مُتماشٍ مع القانون الدولي

المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها

المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها

منوعات

مفاجأة.. فيلم &#34;إكس لارج&#34; لم يكن لأحمد حلمي

مفاجأة.. فيلم "إكس لارج" لم يكن لأحمد حلمي

أحمد فلوكس متهم بالإساءة لطليقته هنا شيحة بسبب هذه الرسالة الجريئة

أحمد فلوكس متهم بالإساءة لطليقته هنا شيحة بسبب هذه الرسالة الجريئة

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: &#34;الذوق وداني في داهية&#34;

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: "الذوق وداني في داهية"

&#34;وفاة حسين الجسمي&#34; في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

"وفاة حسين الجسمي" في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة &#34;منى إش إش&#34; تطلب الدعاء

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة "منى إش إش" تطلب الدعاء

عربي

العاهل الأردني يمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية

العاهل الأردني يمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً