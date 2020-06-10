اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مساء اليوم الأربعاء مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت حي الشهيد محمد عبيد في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.



وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت بكثافة تجاه المواطنين فيما رد الشبان بالمفرقعات والحجارة والزجاجات الحارقة، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وتتعرض بلدة العيسوية لاقتحامات يومية من قبل الاحتلال بهدف التضييق على المواطنين المقدسيين وتنفيذ حملات اعتقال تطال شبان وأطفال.



وكان تقرير للدائرة الإعلامية لحركة حماس قد رصد تصاعداً في اقتحامات قوات الاحتلال لأحياء القدس خلال شهر أيار/ مايو الماضي والتي بلغ عددها (53) اقتحاما، و(24) مداهمة للمنازل وتنفيذ (107) حالات اعتقال.