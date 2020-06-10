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بينها 12 حالة محلية.. الصحة الأردنية تسجل 18 إصابة جديدة بـ(كورونا)

بينها 12 حالة محلية.. الصحة الأردنية تسجل 18 إصابة جديدة بـ(كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الاربعاء، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، منها 12 حالة محليّة، وست حالات غير محليّة.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن هناك 11 حالة لمخالطين في محافظة العاصمة، منهم ستة أبناء لإحدى المصابات، وخمسة آخرين هم لمخالطين لطبيب مصاب، بحسب ما جاء على موقع وكالة (عمون) الأردنية.

︎وأوضحت الوزارة، أن هناك حالة واحدة من مدينة الرمثا، وهي زوجة لأحد سائقي الشاحنات.

︎وأكدت الوزارة، أن هناك خمس إصابات لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، أحدهم أردني، والقية من جنسيات أخرى تم التعامل معهم وفق البروتوكول المتبع.

︎وأشارت، إلى أن حالة واحدة لأردني قادم من ولاية (شيكاغو) الأمريكية، ويقيم في أحد فنادق الحجر.

وأوضحت الوزارة، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس في المملكة إلى 863 حالة.

وقالت الوزارة: "سُجِّلت أيضاً ست حالات شفاء لهذا اليوم، خمسة في مستشفى الأمير حمزة، وحالة في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي"، فيما تم اجراء 5422 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 240436 فحصاً.

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