القواسمي: لن نلتفت لخطابات "هابطة" ولن ننجر لصغائر الأمور وسندعم الوحدة







ودعا القواسمي، جموع شعبنا الفلسطيني الى الوحدة والتعاضد والتكاتف، وإلى رص الصفوف والتماسك، وقطع الطريق على صناع الفتن والجدل والطابور الخامس، وفق تعبيره.



وأضاف القواسمي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء:"لن ننجر لصغائر الأمور التي تخرج عن الصغار، وسيبقى خطابنا وسلوكنا وحدويا، نعلي من خلاله العلم الفلسطيني، والمصالح الوطنيه العليا، وستبقى بوصلتنا فلسطين الدولة، والقدس العاصمه، والأقصى المبارك والقيامة".

الجدير ذكره، أن القيادي في حركة حماس بالضفة الغربية، وصفي قبها، أكد أن التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل لم ينته، مشيراً إلى أن حركة فتح في الضفة مقسومة على نفسها وليست موحدة.



وقال في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن": إنه لا يوجد وقف في التنسيق الأمني نهائياً، ويخطئ من يظن أن التنسيق الأمني توقف، فهو لم يتوقف على الإطلاق، وفق تعبيره.



وأضاف قبها: أصبح التنسيق الأمني شيئاً ثابتاً عند فتح والسلطة وأبو مازن، وإعلان الأخير وقف التنسيق الأمني ووقف العمل في الاتفاقيات، فقط لـ "ذر الرماد في العيون"، مشيراً إلى أن "التنسيق الأمني مستمر والاعتقالات مستمرة، كما قال.





رام الله - دنيا الوطنقال أسامة القواسمي، عضو المجلس الثوري، المتحدث باسم حركة فتح: "إننا في حركة فتح، ونحن نواجه الظلم والطغيان الاسرائيلي - الامريكي، ونتصدى لمخططاتهم التوسعية التصفوية، لن نلتفت لخطابات هابطه.