شؤون فلسطينية

هل تدعم السلطة الفلسطينية اندلاع انتفاضة شعبية بالضفة الغربية؟

هل تدعم السلطة الفلسطينية اندلاع انتفاضة شعبية بالضفة الغربية؟
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
قال اللواء عبد الإله الأتيرة، عضو المجلس المركزي الفلسطيني: إنه لم يشهد خطورة على القضية الفلسطينية وعلى الوجود الفلسطيني على أرضه، طوال 54 عامًا عاشها في الثورة الفلسطينية، كما يحدث اليوم، مبينًا أن الرهان الآن على الشعب الفلسطيني وفصائله، ويجب أن يكون هناك انتفاضة شعبية مثل الانتفاضة الأولى.

وخلال حديثه لـ"دنيا الوطن، تساءل الأتيرة، أين موقف الشعب الفلسطيني الرافض للضم، أين الجموع التي كنا نراها في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي؟، مضيفًا: لا يوجد أي خيار أمام الشعب الفلسطيني سوى مقاومة مشروع الضم، فإن مجرد التفكير بضم الأغوار والضفة يمثل إذلالًا لكل فرد فلسطيني، وعندئذ سنكون عبيدًا عند الإسرائيليين.

ودعا إلى الانخراط الفوري في مظاهرات شعبية عارمة لأنها حدوث غير ذلك سيندم الشعب الفلسطيني، فالتقصير في نداء المشروع الوطني ليس له أعذار، موضحًا أنه حتى وإن تتوفر الآن الوحدة الوطنية، فالمطلوب توحيد الموقف الفلسطيني، في ظل الجهد الدبلوماسي والسياسي الفلسطيني الكبير، وفي ظل كذلك اصطاف العالم إلى جانب الفلسطينيين في رفض مشروع الضم.

إلى ذلك، قال صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: إن إقدام الاحتلال الإسرائيلي على خطوة ضم أجزاء من الضفة الغربية "ستؤدي إلى انفجار انتفاضة عارمة تغير هذا الواقع".

وأضاف العاروري في لقاء له عبر قناة (الميادين): "هذه الانتفاضة ستكون ردا حقيقيا وعمليا على الاحتلال"، لافتًا إلى أن "عودة المقاومة المسلحة إلى الضفة الغربية ممكنة جدا، ويمكن أن تكون أقرب مما يتصوره بعض الناس".

وأوضح "نحن نؤمن بأن التعامل مع الاحتلال لا يمكن أن يعود بالنفع على شعبنا إلا بالمقاومة الشاملة، وأن شعبنا لم يغير من قناعته وموقفه بأنه لا يقبل هذا الاحتلال، ويقاومه حتى اقتلاعه".

وأظهر استطلاع رأي، أن أكثر من نصف الإسرائيليين ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن خطة حكومتهم لضم أجزاء من الضفة الغربية ستشعل انتفاضة فلسطينية جديدة.

وعن فرص اندلاع انتفاضة شعبية بدعم من السلطة الفلسطينية، قال الكاتب والمحلل السياسي أحمد رفيق عوض: إن الفرصة كبيرة جدًا هذه المرة، وتختلف عم المحاولات السابقة لاندلاع انتفاضات، خلال العقد الأخير، مبينًا أن مساءلة الانتفاضة مساءلة وقت ليس إلا.

وأضاف عوض لـ"دنيا الوطن": أن استمرار إسرائيل بممارساتها ونهجها الاستيطاني، بما فيه مشروع ضم الأغوار وأجزاء من الضفة يعني أننا ذاهبون لانتفاضة شاملة، وقد تختلف أساليب هذه الانتفاضة عن الانتفاضات السابقة، ومن غير المعلوم إذا كانت شعبية أم مسلحة، أن ستكون مزيجًا وتحمل الأسلوبين، والظروف الحالية مُهيأة، رغم أن الشكل والأسلوب والزمن غير معلوم.

وأوضح أنه رغم توافر الظروف الدافعة لاندلاع انتفاضة، لكن يوجد مُثبطات قد تقف في وجهها مثل استمرار الانقسام، وعدم المصداقية وعدم الجدّية عند بعض القيادات الفلسطينية، إضافة لأن الاحتلال قد يساوم الفلسطينيون برغيف الخبز، كأن يوقف إدخال العمال واستهداف فئات التنسيق المدني.

وشدد على أن الخلافات العشائرية والعائلية والنعرات، قد تكون نقمة على الانتفاضة، لأنها تؤثر سلبًا على الجمهور الفلسطيني، إضافة لعدم وجود قيادة ميدانية، أو شعار قوي، ولكن حال توافرت دوافع الانتفاضة فإنها ستندلع وستكون قوية ومؤثرة على الاحتلال.

أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم، فأكد أن الانتفاضة لا تحدث بمطالبات وقرارات، وانما بعد نضوج التراكمات التي تؤذي الناس، والبيئة الحالية في الضفة الغربية غير صالحة لانتفاضة أو ثورة أو عمل جماعي، بسبب التفسّخ الاجتماعي والمشاكل اليومية، وجرائم القتل.

وأوضح قاسم لـ"دنيا الوطن"، أن المنظومة الأخلاقية في الضفة الغربية مُنهارة، وهموم الناس الذاتية كثيرة ومُتشعبة، ولها الأولوية على الهم الوطني، والمواطنون دائمًا يتساءلون لمن سنضحي، هل نُضحي لأناس فاسدون استغلوا ظروف الشعب الفلسطيني لمصالحهم الخاصة؟، مضيفًا: "يوجد قناعة عندج الناس أن تضحياتهم السابقة ذهبت كمصالح لصالح بعض المُتنفعين، وبالتالي فلا داعي لانتفاضات وثورات وقتل".

وأشار إلى أن الظروف الحالية غير مُهيأة لانتفاضة، بل يجب إحداث تغيرات جذرية على المستوى السياسي والاقتصادي والأخلاقي والاجتماعي، وذلك لا يحدث بين ليلة وضحاها، بل يحتاج وقت طويل.

وبيّن قاسم، أن السلطة الفلسطينية غير صادقة في دعواتها للناس بالانخراط بإنتفاضة، وعلى حد تعبيره فإن الرئيس محمود عباس قال إنه لن يسمح باندلاع انتفاضة شعبية في الضفة الغربية، وبالتالي السلطة فقط تُطلق العنان لبعض التصريحات للاستهلاك المحلي ليس أكثر من ذلك.

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