الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يصدر تعميماً بخصوص مباريات بطولة الكأس بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، التعميم الخاص حول إجراءات بطولة الكأس في ظل وباء كورونا، والتي ستنطلق مباريات دور الـ 8 في التاسع عشر من الشهر الجاري.



وبحسب التعميم، فإنه يسمح لكل نادي 50 شخصاً فقط ويشمل مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين والطاقم الطبي.



وبين الاتحاد أن العدد المسموح به دخول أرضية الملعب 30 فرداً يشمل اللاعبين والجهاز الفني وحسب الشروط.



واشار تعميم الاتحاد، إلى ان المباريات ستقام بدون جماهير أو مشجعين، وإلغاء بروتوكول مصافحة اللاعبين قبل وبعد المباراة، مع عدم الاحتفال المبالغ فيه عند تسجيل الهدف ولا داعي للمصافحة.



واوضح الاتحاد في تعميمه، أنه سيتم تزويد الاتحاد بكشف فيه أسماء اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على المكان على أن يشمل رقم الجوال ومكان السكن.



وشدد على ضرورة وصول اللاعب إلي مكان المباراة بملابسه الرياضية الخاصة بذلك ويتم خلع هذه الملابس والاستحمام في منزله، لا يجوز عمل ذلك في المنشأة الرياضية.



وأكد انه سيتم توزيع عدد 50 كمامة صحية على كل نادي، على أن يلتزم بارتدائها كل من يحضر ما عدا اللاعبين داخل الخط الأخضر.



وقال: "سيتم عمل فحص حرارة عند وصول كل نادي وسيتم إجراء عملية التعقيم بواسطة اللجنة الطبية المتواجدة في الملعب".



وأضاف: "يجب وجود مسافة بين اللاعبين الجهاز الفني والإداري أثناء تواجدهم أو دخولهم للملعب لا تقل عن متر ونصف"، متابعا: "كما يجب منع اللاعبين عن عادة البصق في أرضية الملعب".



وطالب الاتحاد، إحضار زجاجة مياه لكل لاعب والشرب من الزجاجة الخاصة به.



وقال: "سوف يتم إبلاغ مديرية الصحة في المنطقة في حال الاشتباه بأي شخص عليه أعراض المرض أثناء المباراة".