شؤون فلسطينية

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يصدر تعميماً بخصوص مباريات بطولة الكأس بغزة

الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يصدر تعميماً بخصوص مباريات بطولة الكأس بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، التعميم الخاص حول إجراءات بطولة الكأس في ظل وباء كورونا، والتي ستنطلق مباريات دور الـ 8 في التاسع عشر من الشهر الجاري.

وبحسب التعميم، فإنه يسمح لكل نادي 50 شخصاً فقط ويشمل مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين والطاقم الطبي.

وبين الاتحاد أن العدد المسموح به دخول أرضية الملعب 30 فرداً يشمل اللاعبين والجهاز الفني وحسب الشروط.

واشار تعميم الاتحاد، إلى ان المباريات ستقام بدون جماهير أو مشجعين، وإلغاء بروتوكول مصافحة اللاعبين قبل وبعد المباراة، مع عدم الاحتفال المبالغ فيه عند تسجيل الهدف ولا داعي للمصافحة.

واوضح الاتحاد في تعميمه، أنه سيتم تزويد الاتحاد بكشف فيه أسماء اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على المكان على أن يشمل رقم الجوال ومكان السكن.

وشدد على ضرورة وصول اللاعب إلي مكان المباراة بملابسه الرياضية الخاصة بذلك ويتم خلع هذه الملابس والاستحمام في منزله،  لا يجوز عمل ذلك في المنشأة الرياضية.

وأكد انه سيتم توزيع عدد 50 كمامة صحية على كل نادي، على أن يلتزم بارتدائها كل من يحضر ما عدا اللاعبين داخل الخط الأخضر.

وقال: "سيتم عمل فحص حرارة عند وصول كل نادي وسيتم إجراء عملية التعقيم بواسطة اللجنة الطبية المتواجدة في الملعب".

وأضاف: "يجب وجود مسافة بين اللاعبين الجهاز الفني والإداري أثناء تواجدهم أو دخولهم للملعب لا تقل عن متر ونصف"، متابعا: "كما يجب منع اللاعبين عن عادة البصق في أرضية الملعب".

وطالب الاتحاد، إحضار زجاجة مياه لكل لاعب والشرب من الزجاجة الخاصة به.

وقال: "سوف يتم إبلاغ مديرية الصحة في المنطقة في حال الاشتباه بأي شخص عليه أعراض المرض أثناء المباراة".

أخبار ذات صلة

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

القواسمي: لن نلتفت لخطابات &#34;هابطة&#34; ولن ننجر لصغائر الأمور وسندعم الوحدة

القواسمي: لن نلتفت لخطابات "هابطة" ولن ننجر لصغائر الأمور وسندعم الوحدة

هل تدعم السلطة الفلسطينية اندلاع انتفاضة شعبية بالضفة الغربية؟

هل تدعم السلطة الفلسطينية اندلاع انتفاضة شعبية بالضفة الغربية؟

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

رئيس بلدية غزة يُصدر توضيحاً جديداً بشأن أكشاك البحر

رئيس بلدية غزة يُصدر توضيحاً جديداً بشأن أكشاك البحر

قيادي بالجهاد: وقف التنسيق الأمني خطوة يجب أن تتحقق السلطة منها جيداً

قيادي بالجهاد: وقف التنسيق الأمني خطوة يجب أن تتحقق السلطة منها جيداً

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة العيسوية بالقدس

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الميزان يدلي بشهادته أمام لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

اشتية: نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته

اشتية: نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته

الاحتلال الإسرائيلي يزعم دخول طائرة من قطاع غزة لأجواء الغلاف

الاحتلال الإسرائيلي يزعم دخول طائرة من قطاع غزة لأجواء الغلاف

النضال الشعبي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مُتماشٍ مع القانون الدولي

النضال الشعبي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مُتماشٍ مع القانون الدولي

المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها

المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها

منوعات

مفاجأة.. فيلم &#34;إكس لارج&#34; لم يكن لأحمد حلمي

مفاجأة.. فيلم "إكس لارج" لم يكن لأحمد حلمي

أحمد فلوكس متهم بالإساءة لطليقته هنا شيحة بسبب هذه الرسالة الجريئة

أحمد فلوكس متهم بالإساءة لطليقته هنا شيحة بسبب هذه الرسالة الجريئة

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: &#34;الذوق وداني في داهية&#34;

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: "الذوق وداني في داهية"

&#34;وفاة حسين الجسمي&#34; في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

"وفاة حسين الجسمي" في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة &#34;منى إش إش&#34; تطلب الدعاء

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة "منى إش إش" تطلب الدعاء

عربي

العاهل الأردني يمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية

العاهل الأردني يمنح سنة خدمة إضافية لجميع منتسبي الأجهزة الأمنية

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً