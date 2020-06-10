الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن عدد الوفيات في صفوف جالياتنا بسبب فيروس كورونا وصل إلى 127حالة وفاة (4 السعودية، 1 الامارات)، وأن عدد الإصابات وصل إلى 1899 اصابة (1 البرازيل)، فيما بلغت حالات التعافي 1078 حالة تعافي (4 الولايات المتحدة، 3 البرازيل).



وأفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية عدم تسجيل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية، ليبقى عدد الوفيات 57، وعدم تسجيل إصابات جديدة ليبقى عدد الإصابات 821، بينما تم تعافي 4 حالات جديدة في ميتشغن، ليصبح عدد الحالات المتعافية إلى 348.



وأفاد مركز خدمات الجالية في ولاية نيوجيرسي انه يواصل توزيع طرود غذائية على ابناء الجالية والطلاب، حيث قدم 300 وجبة غداء لمراكز المسنين وبيوت الايواء للمشردين.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى المملكة العربية السعودية بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية أمس، بسبب فيروس كورونا، للمواطنين: هاني احمد طه (٧٦ عاما)، انور شحادة ابو دقة (٥٦ عاما)، حمدان علي حمدان عويضة (٥٥عاما)، زهير صبحي عبد الهادي دحلان (٦٢ عاما). ليرتفع عدد الوفيات الى 21، فيما لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة ليبقى عدد الاصابات الاجمالي 41، ولم يتم تسجيل حالات تعافي ليبقى عدد الحالات المتعافية 7، فيما تتواصل السفارة مع ذوي واسر المتوفين وتعمل على تلبية اي احتياج لهم، وتتابع اوضاع جميع المصابين من الناحيتين الصحية والمعيشية، وتتواصل مع اسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية بسبب فيروس كورونا، للمواطنة للتربوية مريم عياد أبو طه، والتي عملت في الميدان التربوي منذ العام 1974، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 15، ولم يتم رصد اية اصابة جديدة ليبقى عدد الاصابات حتى الان 57، تعافت منها 9 حالات. حيث تتابع السفارة اوضاع المصابين الصحية والمعيشية، وتتواصل مع ذويهم للاطمئنان عليهم.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل تسجيل اصابة جديدة لطبيب فلسطين يعمل مديراً لاحد المستشفيات البرازيلية بالفيروس ويرقد حالياً في العناية المركزة، ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة في صفوف الجالية الى 37، وتفيد انه تم تسجيل 3 حالات تعافي جديدة لأطباء سجلت اصابتهم سابقاً، ليرتفع عدد حالات التعافي تماما الى 30، في حين يبقى عدد الوفيات 2 سجلت في وقت سابق. هذا وتتابع السفارة اوضاع جميع المصابين من الناحيتين الصحية والمعيشية، وتتواصل مع اسرهم وذويهم للاطمئنان عليهم، وذلك من خلال رؤساء الجاليات في المقاطعات البرازيلية المختلفة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية بيلاروس ان الحالتين اللتين اصيبتا بالفيروس تعافتا بعد خضوعهما للحجر الصحي واجراء فحوصات متتالية لهما، وبذلك لا توجد اية اصابة في صفوف الجالية والطلبة. ولم يتم تسجيل اية اصابة جديدة حتى الان، وما تزال السفارة تتابع اوضاع الطلبة وابناء الجالية للاطمئنان على صحتهم ودراسة احتياجاتهم وتلبيتها وفقا لإمكانياتها.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا بعودة الدوام الرسمي بالسفارة ضمن نظام المناوبة، بعد قرار السلطات الرسمية تخفيف اجراءات الاغلاق السابقة، وبأنها ما زالت تتابع شؤون الجالية الفلسطينية وخاصة العالقين منهم في دول الاعتماد، وتعمل على تنسيق عودتهم حال فتح المطار الماليزي والحدود في الدول الأخرى. من جانب آخر، يتابع قسم الشؤون القنصلية بالسفارة تقديم ما يلزم من خدمات قنصلية لأبناء الجالية في كافة دول الاعتماد، كما تتابع ملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الماليزية، حيث تستمر بالتواصل مع مراكز الهجرة للوقوف على أحوال المعتقلين الفلسطينيين ووأكدت عدم تسجيل أية اصابة بين صفوف المعتقلين الفلسطينيين لغاية اللحظة. كما تستمر السفارة بتوزيع المساعدات على المحتاجين من أبناء الجالية والطلاب.



وتواصل بعثة دولة فلسطين لدى فنلندا ودول البلطيق متابعة اوضاع الجالية، وتساهم في حل المشاكل التي تواجه الطلاب العالقين وتعمل على دعمهم ماديا ونفسيا لما يعانونه من ضغوط نفسية، وقامت بتسجيل العالقين من خلال استمارات وزعت عليهم وتعمل على تحديث بياناتهم، ووأفادت بحل مشكلة مالية لثلاث طلاب ووضعهم الان مستقر، اما فيما يخص العمل القنصلي وأكدت السفارة بانها تعمل يوميا وتمارس عملها كالمعتاد في جميع القضايا القنصلية من معاملات ووكالات جوازات.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى زامبيا بانه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوف الجالية وطاقم السفارة. وتواصل عملها كالمعتاد ضمن الاجراءات الصحية المتبعة من الحكومة في زامبيا، ووأكدت عدم وجود اي عالق لديها، هذا وتقوم بالتواصل مع ابناء الجالية بشكل دائم للاطمئنان على اوضاعهم الصحية والمعيشية وتعمل على توجيههم للالتزام بالإرشادات الضرورية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وتقديم اية خدمات يحتاجونها وفقاً لإمكانياتها.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى مملكة البحرين بانه لا توجد أية إصابة في صفوف الجالية الفلسطينية حتى الآن،وانها تواصل الاطمئنان على الجالية بواسطة خلية الطوارئ التي تم تشكيلها من أعضاء السفارة بالشراكة مع الجالية والطلبة وهم جميعاً بخير. وتتواصل السفارة مع جميع الطلبة الدراسين في كافة الجامعات في المملكة والذين ويواصلون دراستهم بواسطة التعليم عن بعد. وتستمر بتقديم المساعدة للأسر المحتاجة مع اختلاف نوع المساعدة مادية وعينية بواسطة فاعلي خير وجمعيات بحرينية.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية ان تزايداً وارتفاعاً كبيراً حصل في وتيرة الاصابات بفيروس كورونا المستجد في الباكستان، وعليه تتواصل السفارة مع الجالية والطلبة والعالقين وتشدد لهم على ضرورة التقيد والالتزام التام بالإرشادات الصحية الصادرة عن الجهات الرسمية الباكستانية، وأفادت بأنه خفضت نسبة 50% من الموظفين المحليين العاملين في السفارة وذلك ضمن خطة الطوارئ واتباعاً لأساليب الوقاية والسلامة.



وأفادت بعثة فلسطين في مملكة النرويج انه لم يتم تسجيل أية إصابات جديدة في صفوف أبناء الجالية ليبقى عدد الاصابات 21، تعافى منها 13. اما بخصوص العالقين الفلسطينيين العشرة في مملكة النرويج وجمهورية أيسلندا فهم بانتظار التنسيق لهم ليتمكنوا من حجز التذاكر والعودة بسلام لأرض الوطن.