قيادي بالجهاد: وقف التنسيق الأمني خطوة يجب أن تتحقق السلطة منها جيداً

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خاص دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان أنه لا مناص من أن نكون الآن بحالة وحدة فلسطينية حقيقية، وأن لا نعول على المجتمع الدولي.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دنيا الوطن: أن نحن المطلوب فلسطينياً أن نكون بحالة وحدة فلسطينية حقيقية، وألا نعول عل مجتمع دولي، وإن كان واجب على المؤسسات والمنظومة الدولية أن تكون مع حق الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، ولكن الآن لا صوت أوروبي أو أممي بعيداً عن أمريكا والانحياز لإسرائيل.



وقال عدنان: إن استجداء المنظمة الدولية التي باتت رهينة لهذا الاحتلال، غير مجدٍ ويبقى الخيار الوحيد، هو خيار مقاومة الاحتلال، مشيراً إلى أنه "عندما تكون هناك مقاومة حقيقية سيعيد الاحتلال حينها النظر في كل مخططاته وأدواته.



وبما يتعلق بقرار القيادة الفلسطينية الأخير، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: إن قرارها العمل لإنهاء الاتفاقيات مع الاحتلال، خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هذه الخطوة يحب أن تتحقق منها السلطة جيداً.



وتساءل: هل فعلا كل المستويات في السلطة أوقفت التنسيق الأمني، وهل الضباط في كل المستويات أوقفوا هذا التنسيق؟.



وشدد عدنان على أن وقف التنسيق ليس فقط أن لا يكون تواصل، ولكن أيضا عدم المساعدة في أي عمل أمني يخدم هذا المحتل، فلا يجوز أن نستمتع لأصوات فلسطينية تصف المقاومة بالعنف.



وقال: وقف التنسيق الأمني يعني أن يكون هناك إرادة فلسطينية حقيقية ونظرة استخطاء للنفس، بأننا كنا مخطئون، بأننا قبلنا بهذا التنسيق ووقف المقاومة، وأن لا نبقي على أي معتقل سياسي، ونطلق العنان لكل الفصائل أن يكون له وجود حقيقي.



وشدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي: "نريد أن نكون مقبلين على بعضنا البعض، لأنه لا يمكن لأي فصيل أن يشطب الآخر، لماذا لا يفتح الإعلام الرسمي لنا، وهذا الإعلام لا يزال إعلاماً حزبياً غير مفتوح للفصائل الأخرى.