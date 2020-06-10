إطلاق نار في مركز تسوق بالعاصمة السويدية

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة السويدية، الأربعاء، أنها تحقق في بلاغات عن إطلاق أعيرة نارية في مركز تسوق بضاحية شيستا على مشارف العاصمة ستوكهولم.



وقالت الشرطة السويدية في بيان مقتضب: "لم يتضح بعد ما إذا كان أحد قد أصيب في الواقعة"، مشيرة إلى أنها بدأت تحقيقا مبدئيا فيما يعتقد أنها عملية سطو، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وتشير إحصاءات سويدية رسمية إلى أن البلاد سجلت عام 2018، 108حالات عنف، في حين كان عدد هذه الحالات 113 حالة، سقط خلالها عدد من الضحايا.



وفي عام 2018، استخدمت الأسلحة النارية في 43 حالة من أعمال العنف في السويد، أي أكثر بثلاث مرات مقارنة بالعام 2017، على الرغم من الانخفاض العام في عمليات العنف.