بشكل تدريجي.. الاتحاد الأوروبي يقترح إعادة فتح حدوده الخارجية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن المفوضية ستنشر الأسبوع المقبل مقترحاتها لرفع "تدريجي وجزئي" للقيود المفروضة على السفر خارج حدود الاتحاد، اعتبارا من الأول من تموز/ يوليو.



وقال بوريل: "إن الأمر يتعلق برفع القيود مع بعض الدول"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



لكنه شدد على أن تؤخذ في الاعتبار بعض المبادئ والمعايير، وأكد على الاستناد إلى "طرح مشترك" بين الدول الأعضاء.