شؤون فلسطينية

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في القطاع، مشيرةً إلى أنهم من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.

وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي ارتفع الى 72 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي 41 حالة و لازالت 30 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.

أخبار ذات صلة

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

الخارجية: 127 حالة وفاة و1899 اصابة و1078 حالة تعافي بصفوف جالياتنا بالعالم

رئيس بلدية غزة يُصدر توضيحاً جديداً بشأن أكشاك البحر

رئيس بلدية غزة يُصدر توضيحاً جديداً بشأن أكشاك البحر

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

الأحمد: القيادة الفلسطينية انتظرت طويلاً لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي

قيادي بـ &#34;حماس&#34; يشن هجوماً حاداً على السلطة: التنسيق الأمني لم يتوقف وفتح منقسمة

قيادي بـ "حماس" يشن هجوماً حاداً على السلطة: التنسيق الأمني لم يتوقف وفتح منقسمة

التربية والتعليم: كل الأسئلة التي جاءت بامتحان الرياضيات من &#34;وحي الكتاب&#34;

التربية والتعليم: كل الأسئلة التي جاءت بامتحان الرياضيات من "وحي الكتاب"

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

اشتية: نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته

اشتية: نواجه تهديداً وجودياً على مشروعنا السياسي برمته

فتح: لسنا بحاجة لمساعدات مغمسة بعار التطبيع ولن نكون جسراً للعلاقات مع إسرائيل

فتح: لسنا بحاجة لمساعدات مغمسة بعار التطبيع ولن نكون جسراً للعلاقات مع إسرائيل

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

معايعة: الحكومة تعمل ما يلزم لتجاوز آثار (كورونا) وخاصة على القطاع السياحي

الاحتلال الإسرائيلي يزعم دخول طائرة من قطاع غزة لأجواء الغلاف

الاحتلال الإسرائيلي يزعم دخول طائرة من قطاع غزة لأجواء الغلاف

النضال الشعبي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مُتماشٍ مع القانون الدولي

النضال الشعبي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مُتماشٍ مع القانون الدولي

المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها

المالكي: خطوة الضم يجب ألا تتم ويجب ردعها ودفنها في مهدها

البنك الدولي: نُجهز لعملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية بمواجهة (كورونا)

البنك الدولي: نُجهز لعملية طارئة لمساعدة الحكومة الفلسطينية بمواجهة (كورونا)

وزير خارجية اليونان يؤكد التزام بلاده بالقانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة

وزير خارجية اليونان يؤكد التزام بلاده بالقانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة

صحة غزة: مراكز الحجر الصحي تؤدي مهامها بكل كفاءة وهي الأداة الأهم

صحة غزة: مراكز الحجر الصحي تؤدي مهامها بكل كفاءة وهي الأداة الأهم

صندوق الاستثمار: وفرنا أكثر من 2,500 فرصة عمل عام 2019 من خلال المشاريع

صندوق الاستثمار: وفرنا أكثر من 2,500 فرصة عمل عام 2019 من خلال المشاريع

منوعات

مفاجأة.. فيلم &#34;إكس لارج&#34; لم يكن لأحمد حلمي

مفاجأة.. فيلم "إكس لارج" لم يكن لأحمد حلمي

أحمد فلوكس متهم بالإساءة لطليقته هنا شيحة بسبب هذه الرسالة الجريئة

أحمد فلوكس متهم بالإساءة لطليقته هنا شيحة بسبب هذه الرسالة الجريئة

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: &#34;الذوق وداني في داهية&#34;

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: "الذوق وداني في داهية"

&#34;وفاة حسين الجسمي&#34; في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

"وفاة حسين الجسمي" في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة &#34;منى إش إش&#34; تطلب الدعاء

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة "منى إش إش" تطلب الدعاء

عربي

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً

السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً