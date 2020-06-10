تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في القطاع، مشيرةً إلى أنهم من بين المحجورين داخل الحجر الصحي.



وأوضحت الوزارة، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا منذ مارس الماضي ارتفع الى 72 حالة من بينها حالة وفاة واحدة لمسنة وتعافي 41 حالة و لازالت 30 اصابة تحت العلاج بمستشفى العزل.





رام الله - دنيا الوطن