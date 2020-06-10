التربية والتعليم: كل الأسئلة التي جاءت بامتحان الرياضيات من "وحي الكتاب"

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أثار امتحان الرياضيات، اليوم الأربعاء، غضب الكثير من طلبة الثانوية العامة (التوجيهي) في الفرع العلمي، الذين اعتبروه أنه لا يناسب القدرات الفردية، وأن وزارة التربية والتعليم رفضت منح الوقت المزيد لإنجاز جميع الأسئلة.



وفي السياق، رد الدكتور محمد عواد، مدير دائرة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم، على انتقادات الطلاب، حيث أكد في تصريح لـ"دنيا الوطن"، أن الوزارة تتفهم ردة فعل أي طالب على أي امتحان سواء كان امتحان الرياضيات أو غيره، لافتا إلى أن اي امتحان له مستويات معرفية.



وبين عواد، أن جميع الملاحظات التي وردت من الطلبة جرى تحويلها إلى اللجان الفنية، ويتم الاهتمام بها، حتى يتم اتخاذ القرار الانسب.



وقال: "نطمئن الطلبة بأنه ليس كل ما يقال صحيح، فعادة بعد كل امتحان يتم النقاش من خلال اللجان الفنية التي تدرس الأجوبة، وهي الوحيدة المخولة باتخاذ القرار في كل ما يتعلق بتوزيع الدرجات والعلامات والحلول".



وأضاف عواد: "كان على الطالب خلال الامتحان، أن يبحث عن الطريق الأسهل لحل بعض المسائل، فبعض الأسئلة جاء نصها من الكتاب، والبعض الآخر تم تحويرها بشكل بسيط، ولكن بالمجمل كل الأسئلة التي جاءت في الامتحان اليوم، هي من وحي الكتاب".



وبين مدير دائرة الامتحانات في الوزارة، أنه لا يتم احتساب العلامة فقط على الإجابة، وإنما الموضوع يتعلق بطريقة الحل والالتزام بالقوانين التي تؤدي إلى الحل.