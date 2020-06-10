اشكنازي: نتطلع لدفع خطة السلام الأمريكية إلى الأمام

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، إن بلاده تطلع لدفع خطة السلام الأمريكية إلى الأمام من منطلق المسؤولية وبالتنسيق مع الولايات المتحدة.



وأكد اشكنازي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني هايكو ماس، أن إسرائيل تسعى لتحقيق السلام والأمن، وفق قناة (كان) الإسرائيلية.



وشدد اشكنازي، على أن بلاده تتوقع من المجتمع الدولي أن توضح للفلسطينيين أن رفضهم خوض مفاوضات مع إسرائيل لا يصب في خانة مصالحهم، وفق تعبيره.















رام الله - دنيا الوطن