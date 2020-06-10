فتح: لسنا بحاجة لمساعدات مغمسة بعار التطبيع ولن نكون جسراً للعلاقات مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة فتح، إياد نصر، إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لمساعدات مغمسة بعار التطبيع، مضيفاً: "نحن أحوج فيه ما نكون لإصطفاف عربي في مواجهة خطط الضم الاستعمارية".
وأضاف نصر، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "لن نكون جسراً لأي طرف ينوي استخدام احتياجات شعبنا الإنسانية مبرراً للتطبيع مع دولة الاحتلال أمام شعبه الحر".
وتابع نصر: "نراهن على وعي الشعوب العربية التي لا زالت السد المنيع في وجه كل منحدر يمس أبجديات الصراع مع الإحتلال، وستسقط أي عملية تطبيع على صخرة وعي هذه الشعوب الحرة".
الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية رفضت لمرتين استلام مساعدات إماراتية وصلت عبر مطار بن غورين الإسرائيلي، فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أنه لم يجر التنسيق معها لإيصال تلك المساعدات.
وأضاف نصر، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "لن نكون جسراً لأي طرف ينوي استخدام احتياجات شعبنا الإنسانية مبرراً للتطبيع مع دولة الاحتلال أمام شعبه الحر".
وتابع نصر: "نراهن على وعي الشعوب العربية التي لا زالت السد المنيع في وجه كل منحدر يمس أبجديات الصراع مع الإحتلال، وستسقط أي عملية تطبيع على صخرة وعي هذه الشعوب الحرة".
الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية رفضت لمرتين استلام مساعدات إماراتية وصلت عبر مطار بن غورين الإسرائيلي، فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أنه لم يجر التنسيق معها لإيصال تلك المساعدات.
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