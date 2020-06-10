فتح: لسنا بحاجة لمساعدات مغمسة بعار التطبيع ولن نكون جسراً للعلاقات مع إسرائيل

قال الناطق باسم حركة فتح، إياد نصر، إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة لمساعدات مغمسة بعار التطبيع، مضيفاً: "نحن أحوج فيه ما نكون لإصطفاف عربي في مواجهة خطط الضم الاستعمارية".



وأضاف نصر، في تصريح صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الأربعاء: "لن نكون جسراً لأي طرف ينوي استخدام احتياجات شعبنا الإنسانية مبرراً للتطبيع مع دولة الاحتلال أمام شعبه الحر".



وتابع نصر: "نراهن على وعي الشعوب العربية التي لا زالت السد المنيع في وجه كل منحدر يمس أبجديات الصراع مع الإحتلال، وستسقط أي عملية تطبيع على صخرة وعي هذه الشعوب الحرة".



الجدير ذكره، أن السلطة الفلسطينية رفضت لمرتين استلام مساعدات إماراتية وصلت عبر مطار بن غورين الإسرائيلي، فيما أكدت الحكومة الفلسطينية أنه لم يجر التنسيق معها لإيصال تلك المساعدات.





رام الله - دنيا الوطن