الاحتلال الإسرائيلي يزعم دخول طائرة من قطاع غزة لأجواء الغلاف

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رام الله - دنيا الوطن

زعم الإعلام الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن طائرات إسرائيلية استنفرت إلى حدود قطاع غزة، قبل قليل، بسبب حدث أمني.



وأفاد (حدشوت بتاخون سدي): أن طائرات الاحتلال، استنفرت بعدما اخترقت طائرة قادمة من قطاع غزة، أجواء الغلاف.



وكشف أن الطائرة، عادت إلى قطاع غزة، ثم عادت الطائرات الإسرائيلية إلى قاعدتها.



ونشرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش، يعلن العودة للروتين على حدود قطاع غزة، وذلك بعد رصد طائرة قادمة من غزة، حاولت اختراق أجواء الغلاف.