النضال الشعبي: رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية مُتماشٍ مع القانون الدولي

أنصار جبهة النضال الشعبي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، رد المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، والمتمثل "بعدم تأثير القرارات السياسية الفلسطينية المتعلقة بالتحلل من اتفاقيات اوسلو على وضع فلسطين كدولة طرف في نظام روما الأساسي، وكذلك على ممارسة المحكمة اختصاصها بالوضع في فلسطين، والتأكيد على عدم شرعية الضم كلياَ او جزئياَ" رداً قانونياً متماشياً مع القانون الدولي، ولمكانة دولة فلسطين التي وقعت رسمياً على انضمامها لمعاهدة روما، ومن ثم قبلت عضويتها في المحكمة الجنائية الدولية.



وتابعت من المهم فلسطينياً في المرحلة المقبلة، أن تقوم المحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق السريع في جرائم الاحتلال، ومحاسبة ظباطه وجنوده والمستوى السياسي على جرائمهم.



وأضافت الجبهة، أن خطاب الرئيس الذي أعلن فيه وقف العمل بالاتفاقيات مع حكومة الاحتلال، استند الى ثلاث قضايا جوهرية بأن انضمام فلسطين الى اتفاق روما، جاء استناداً الى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة باعتبار فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة، وأن القرار لم يستند الى اتفاق اوسلو إضافة إلى إشارة الرئيس إلى الأمم المتحدة بأن على إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولياتها استناداً لاتفاقية جنيف الرابعة، وهو ما أكدته المدعية بردها.