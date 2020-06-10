شؤون فلسطينية

صحة غزة: مراكز الحجر الصحي تؤدي مهامها بكل كفاءة وهي الأداة الأهم

صحة غزة: مراكز الحجر الصحي تؤدي مهامها بكل كفاءة وهي الأداة الأهم
جانب من الجلسة
رام الله - دنيا الوطن
أشاد الفريق الاستشاري للجنة الفنية لمواجهة جائحة (كورونا)، بعمل مراكز الحجر الصحي، كفكرة أثبتت نجاعتها، وتؤدي مهامها بكل كفاءة، معتبرين إياها الأداة الأهم، ضمن الإجراءات الوقائية الناجحة.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للفريق الاستشاري للجنة الفنية لمواجهة جائحة (كورونا) برئاسة وكيل وزارة الصحة، الدكتور يوسف أبو الريش، لبحث ومناقشة مستجدات المشهد الصحي في قطاع غزة، والجهود المبذولة في تنفيذ الإجراءات والسياسات لتحصين المجتمع.

وأجمع أعضاء الفريق على أهمية تعزيز عمل مراكز الحجر الصحي، بما يتضمنه إجراءات الحجر من بروتوكولات صحية معتمدة.

كما ودعا الفريق إلى ضرورة متابعة تنفيذ الضوابط والإجراءات الوقائية في مختلف المرافق العامة، التي سمح لها بعودة العمل، كما تمت مراجعة الإجراءات المنفذة على المعابر، لمراقبة حركة الأفراد والبضائع، والتأكد من السلامة، وتطبيق الإجراءات.

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