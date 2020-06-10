شاهد: غضب وبكاء طالبات الثانوية العلمي من امتحان الرياضيات "ضيعوا تعبنا وآمالنا"

حالة من الغضب وعدم الرضا، ظهرت لدى بعض طالبات الثانوية العامة، الفرع العلمي، الذين التقت بهم "دنيا الوطن" بسبب امتحان الرياضيات، اليوم الأربعاء، مؤكدين أنه طويل وصعب ولا يراعي الفروقات الفردية.





وأشارت بعض الطالبات إلى أن الوقت الخاص بالامتحان لم يكن كافياً، وأن الوزارة، رفضت إضافة المزيد من الوقت لهم.





أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة من الفرع الأدبي، والذين قدموا امتحان (رياضيات) أيضاً، ولكن بكتاب وامتحان مختلف عن العملي نظراً لتخصصهم، فقد أشاروا إلى أنه جيد، ومن ضمن الكتاب ويراعي الجميع.









خاص دنيا الوطن