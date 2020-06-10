محاولات ساقطة ويائسة.. عريقات ينفي إدلاءه بتصريحات تنتقد الموقف العربي

امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات

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رام الله - دنيا الوطن

نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، نفياً قاطعاً، إدلاءه بأية تصريحات، تنتقد الموقف العربي لصحيفة (لوتان) السويسرية.



وقال عريقات في تصريح عبر الموقع الرسمي للمنظمة: إن هذه محاولات ساقطة وكاذبة ومستمرة من (خونة)، باعوا ضمائرهم للاحتلال، يروجون هذه الأكاذيب، وانضموا لضرب المشروع الوطني الفلسطيني، على حد تعبيره.



وأوضح عريقات، أنه يمكن للجميع مراجعة جميع الصحف السويسرية، ولن يجدوا أية مقابلة تدعم أكاذيبهم وتضليلاتهم، والتي ذكروا فيها كذباً وعلى لسانه: "أننا تعرضنا لطعنة في الظهر من قبل الإمارات والسعودية، لم نعد نعول على الموقف العربي، وجهودنا الحالية تعتمد على الموقف الأوروبي؛ لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية".