الصحة بغزة: إجراء 210 عينات جديدة بدون تسجيل إصابات بـ (كورونا)

كشفت وزارة الصحة بقطاع غزة، خلالها تقريرها اليومي حول إصابات (كورونا) بالقطاع، أنه تم إجراء 210 عينات جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل أي إصابة جديدة.



وأفادت الصحة في قريرها، أن عدد الحالات المؤكدة 70 حالة، شفي منها 41 حالة، وبقيت 28 حالة (موجبة) أي نشطة، وحالة وفاة واحدة.





وفيما يلي التقرير اليومي المحدث، الذي يصدره مركز المعلومات بوزارة الصحة في قطاع غزة، حول فيروس (كورونا) الجديد (كوفيد- 19) (باللغتين العربية والإنجليزية).



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