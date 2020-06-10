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محافظة الخليل: قد نُشدد الإجراءات في الظاهرية حال وجود إصابات جديدة

محافظة الخليل: قد نُشدد الإجراءات في الظاهرية حال وجود إصابات جديدة
ارشيفية
خاص دنيا الوطن
قال نائب محافظ الخليل، خالد دودين: إن نتائج فحوصات مُخالطي مصاب (كورونا) في حلحول، كانت سلبية، ولا يوجد إصابات جديدة بفيروس (كورونا) باستثناء الإصابات التي أعلن سابقًا عنها، ما يعني انحسار المرض في هذه المنطقة.

وأوضح دودين لـ"دنيا الوطن"، أنه فيما يخص منطقة الظاهرية، فيوجد بها إصابة لشخص مُخالط لفلسطينيين من أراضي الـ 48، وهذا الشخص نقل العدوى لكافة أفراد عائلته، زوجته وأبنائه، ليصبح إجمالي مصابي الظاهرية ثمانية.

وأكد أن الطب الوقائي، أجرى فحوصات لـ 150 عينة لكل مُخالطي العائلة، وجراء ذلك صدر قرار بإغلاق المساجد، وصالات الأفراح، والمقاهي، واليوم تنتظر المحافظة نتائج عينات المُخالطين، ونأمل من الله أن تكون كل النتائج سلبية.

وأشار دودين إلى أنه لو ثبت وجود أي إصابات جديدة بالظاهرية، فسيتم تشديد الإجراءات المُتخذة أكثر من ذلك، مبينًا أن الخطر يكمن في أن الظاهرية قريبة جدًا من مناطق 48، وهؤلاء يدخلونها بشكل يومي، واعتماد الاقتصاد بشكل مُطلق على أهالي الـ 48.

ولفت إلى أن هناك توصيات لعدم إغلاق الظاهرية بشكل تام، نظرًا لاعتمادها على اقتصاد الـ 48، ولكن يجب مراعاة أن يأخذ أهالي المنطقتين الحذر، واستخدام أجهزة الوقاية، والمحافظة تعاطت بإيجابية مع هذه التوصيات، كما أن ذلك لم يتعارض مع أسس وزارة الصحة، داعيًا الجميع للالتزام.

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