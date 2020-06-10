إسرائيل: 18,268 إصابة و299 حالة وفاة جديدة بـ (كورونا)



ونقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد المصابين بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 18,268 إصابة، بينهم 31 مريضاً بحالة الخطر.





وبحسب (هآرتس)، أضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 299 حالة.



ولفتت الوزارة في بيانها، إلى أن 15,168 إسرائيلياً، تعافوا من (كورونا)، منذ بداية تفشي الفيروس، محذرةً من جولة ثانية من تفشي الفيروس بالبلاد.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بـ (كورونا)، وحالة وفاة واحدة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية.