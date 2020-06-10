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الديمقراطية: نرفض خطوة بلدية غزة تأجير أكشاك للباعة بتكاليف عالية

الديمقراطية: نرفض خطوة بلدية غزة تأجير أكشاك للباعة بتكاليف عالية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضها لخطوة بلدية غزة، وضع أكشاك على كورنيش بحر مدينة غزة بإيجار سنوي يصل إلى 2500 دولار، بدلاً من البسطات، التي يقتات منها فقراء غزة.

وشددت الجبهة، على أن إلزام الباعة والفقراء، باستئجار أكشاك مقابل مبالغ مالية كبيرة، هو تعدٍ على قوت الفقراء والغلابة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التي يمر بها قطاع غزة، وفي الوقت الذي يئن القطاع من وجع الجوع والفقر والبطالة إلى جانب انعدام الأمن الوظيفي، واعتماد أكثر من 80% من المواطنين على المساعدات الإنسانية.

وأوضحت الجبهة، أنها تتفهم رؤية البلدية لتجميل واجهة مدينة غزة، وتنظيم كورنيشها، مطالبة البلدية بالبحث عن البديل الملائم للباعة المتجولين من أصحاب البسطات، وبما يوفر حياة كريمة لهم ولأسرهم قبل الإقدام على وضع أكشاك بأسعار خيالية.

ودعت الجبهة، وزارة الحكم المحلي في سلطة غزة؛ للقيام بدورها باعتبارها صاحبة السلطة على البلديات، من خلال الضغط على بلدية غزة لإجبارها على التراجع عن هذه الخطوة المدانة والمرفوضة، التي تمس أرزاق الفقراء والمهمشين من أبناء شعبنا الفلسطيني، وتمس بحياتهم وحياة أسرهم.

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