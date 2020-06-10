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  • محافظ أريحا: إغلاق بعض المحلات التجارية ودور الحضانة ومنع التجمعات بمخيم عين السلطان

شؤون فلسطينية

محافظ أريحا: إغلاق بعض المحلات التجارية ودور الحضانة ومنع التجمعات بمخيم عين السلطان

محافظ أريحا: إغلاق بعض المحلات التجارية ودور الحضانة ومنع التجمعات بمخيم عين السلطان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، قراراً إدارياً بإغلاق كافة المحلات التجارية الواقعه في مخيم عين السلطان على المدخل الشمالي لمدينة أريحا إغلاقا كاملاً، وإغلاق دور الحضانة والمدارس، ومنع الجمهرة والتجمع، وبيوت العزاء والاحتفالات والأعراس ومهرجانات الاستقبال، كإجراء احترازي بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد في المخيم.

واستثني القرار الإداري من الإغلاق المخابز، والصيدليات، ومحلات بيع الخضار والفواكه، ومحلات البقالة والسمانة والسوبر ماركت، ومحلات بيع اللحوم والدواجن.

وألزم القرار الإداري أصحاب المحلات التي سمح لها القرار بالبقاء مفتوحة، بالقيام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية أللازمة، والالتزام بتعليمات وزارة الصحة الفلسطينية بهذا الشأن، مؤكداً على الجهات ذات الاختصاص، بتنفيذ القرار وإخضاع المخالفين للمساءلة القانونية.

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