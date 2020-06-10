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الوزيرة معايعة: قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً بسبب (كورونا)

الوزيرة معايعة: قطاع السياحة من أكثر القطاعات تضرراً بسبب (كورونا)
وزبرة السياحة والاثار رولا معايعة
رام الله - دنيا الوطن
التقى محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، وزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، والوفد المرافق لها، اليوم الأربعاء في مكتبه، للتباحث في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث تناول البكري ومعايعة الحديث حول تداعيات جائحة (كورونا) على السياحة بشكل عام، وآثارها على القطاع السياحي في المحافظة خصوصاً.

وأشارت معايعة إلى أن قطاع السياحة، كان من أكثر القطاعات تضرراً، وأكدت على أن العمل على تأهيل وتطوير القطاع السياحي والتحضير للمرحلة المقبلة، يجري على قدم وساق لبدء العمل، عندما تسمح الظروف لدوران عجلة السياحة من جديد.

وأطلع المحافظ البكري، معايعة على دور المحافظة، وإجراءاتها لمواجهة (كورونا)، وتضافر جهود القطاع الخاص، ومالكي الفنادق لمواجهة الوباء.

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