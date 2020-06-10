الاقتصاد الوطني بغزة تُصدر تقرير عملها وأنشطتها لشهر مايو الماضي



وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 333 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 3948 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الإتلاف 409 محاضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 87 عينة، وتم تحرير 350 مخالفة ضبط، وعدم الإعلان عن الأسعار.



وبلغت الزيارات التي نفذتها دائرة المكاييل والموازين 177 زيارة، تم خلالها ختم 74 ميزاناً و28 مكيالاً.





الإدارة العامة للتجارة والمعابر



وأشار التقرير إلى أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 184 محضر ضبط وتحفظ.



وبلغ عدد العلامات التجارية الجديدة التي تم إيداع طلباتها 74 علامة تجارية، والتغيرات على العلامات التجارية 43 تغييراً ما بين تغيير وكيل مفوض واسم وعنوان العلامة، وتسجيل عدد 1 براءة اختراع، وبلغ عدد الاعتراضات التي تم التعامل معها 1 اعتراضات على العلامات التجارية، نشر 100 علامات تجارية، ونشر التغييرات لـ 66 علامات التجارية، وتم تجديد 45 علامة تجارة، وتسجيل 86 علامة تجارية.



وبلغ عدد المراجعين للإدارة خلال الشهر 65 مراجعاً، الي جانب الرد على استفسارات المراجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.





وقامت الإدارة بتسليم 10 شهادات للعلامات التجارية الصادرة في العدد 62 من الوقائع الفلسطينية، وتم خلال الشهر التفتيش عن 61 علامة تجارية.



الإدارة العامة للمصادر الطبيعية



وذكر التقرير أن كميات الرمال المرحلة من كافة المحافظات بلغت 47,975 متراً مكعباً، وتقوم الطواقم الميدانية التابعة لدائرة مقالع الرمال بالإدارة العامة للمصادر الطبيعية بالمتابعة اليومية والاشراف على عملية التحميل في المقالع، بالإضافة الي التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإشراف على ترحيل الرمال والطين

الناتجة عن المشاريع التي تنفذها المؤسسات الدولية والمحلية.





الإدارة العامة للصناعة



وقال التقرير: إن الإدارة العامة للصناعة قامت خلال شهر أيار/ مايو بإصدار 9 رخص تشغيل للمنشأت الصناعية، وتنظيم 147 زيارة لعدد من المصانع بغرض التفتيش والمتابعة وتجديد ترخيص المصانع التي قامت بها الطواقم الهندسية التابعة

للإدارة، واستقبال 180 مراجع، وإصدار 60 إفادة حصر أضرار للمنشأت الصناعية.



وتم تحرير 3 محاضر لعينات للفحص المخبري، وبلغ عدد الشكاوي التي تم التعامل معها 250 شكوى.



وقامت دائرة التنمية الصناعية بتكثيف الجولات التفتيشية والرقابية على كافة المصانع والمخابز خلال أيام شهر رمضان المبارك، للتأكد من جودة المنتجات التي يتم إنتاجها خلال الشهر.



رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، تقرير عملها وأنشطتها وإنجازاتها عن شهر أيار/ مايو الماضي.وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة وإداراتها وطواقمها المختلفة، واصلت عملها وجهدها الشهر الماضي لخدمة أبناء شعبها.وبين التقرير، أن وكيل الوزارة، د. رشدي وادي، أصدر قراراً بشأن حمايه أصحاب الحوالات المالية، وعدم التمييز بين الدولار الأبيض والأزرق، مشيراً إلى أنه بصفته رئيساً للجنة الحكومية لتطوير الوقف في قطاع غزة، عقد اجتماعاً للجنة، لبحث سبل تطوير الوقف.ولفت إلى أن وكيل الوزارة، شارك في حفل تكريم الموظفين المتميزين، ضمن مبادرة الحوافز للكادر الحكومي.الإدارة العامة لحماية المستهلك