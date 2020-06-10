شاهد: أمريكا.. الإطاحة بتمثال كريستوفر كولومبوس وإشعال النار فيه ورميه في بحيرة







وكانت عدة دول شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث ضمن إطار حملة موجهة ضد تماثيل شخصيات ورموز، لديها علاقة بممارسة العنصرية، وتسهيل العبودية.





وانطلقت هذه الحملة في مدينة بريستول البريطانية، حيث حطم متظاهرون تمثالاً لتاجر العبيد إدوارد كولستون، أحد تجار الرقيق في القرن السابع عشر، لتمتد لاحقاً إلى بلجيكا، حيث تم تشويه تمثال الملك السابق ليوبولد الثاني، المعروف باستعماره الكونغو واستغلال شعبها، بالإضافة إلى حوادث مماثة في السويد. وكانت عدة دول شهدت في الآونة الأخيرة، حوادث ضمن إطار حملة موجهة ضد تماثيل شخصيات ورموز، لديها علاقة بممارسة العنصرية، وتسهيل العبودية.وانطلقت هذه الحملة في مدينة بريستول البريطانية، حيث حطم متظاهرون تمثالاً لتاجر العبيد إدوارد كولستون، أحد تجار الرقيق في القرن السابع عشر، لتمتد لاحقاً إلى بلجيكا، حيث تم تشويه تمثال الملك السابق ليوبولد الثاني، المعروف باستعماره الكونغو واستغلال شعبها، بالإضافة إلى حوادث مماثة في السويد.





وأصدرت محكمة في ريتشموند، الاثنين الماضي، أمراً قضائياً يمنع سلطات الولاية من هدم تمثال الجنرال روبرت لي، قائد وأصدرت محكمة في ريتشموند، الاثنين الماضي، أمراً قضائياً يمنع سلطات الولاية من هدم تمثال الجنرال روبرت لي، قائد

القوات الكونفدرالية، إبان الحرب الأهلية في الولايات المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنأقدمت مجموعة من المتظاهرين في مدينة ريتشموند بولاية فرجينيا الأمريكية، مساء أمس، على الإطاحة بتمثال المستكشف الإسباني البارز كريستوفر كولومبوس.ونشر نشطاء ومواقع إخبارية أمريكية، لقطات تظهر مجموعة من الأشخاص، وهم يسقطون التمثال المقام في حديقة بايرد بارك وإضرام النار فيه، قبل أن يتم رميه في بحيرة، وفق ما نقلته (سي ان ان).وجاء ذلك على خلفية المظاهرات المتواصلة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، احتجاجاً على العنصرية وممارسة العنف من قبل الشرطة، على خلفية وفاة الشاب من ذوي البشرة السمراء جورج فلويد على يد شرطي خلال توقيفه في مدينة مينيابوليس أواخر نيسان/ أبريل الماضي.