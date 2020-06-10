مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات (تو- 95 إم إس) الروسية فوق المحيط الهادئ

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رام الله - دنيا الوطن

انطلقت مقاتلات تابعة لسلاح الجو الأمريكي من طراز (F-22)، لمرافقة قاذفات روسية حاملة للصواريخ من طراز (تو- 95 إم إس)، عند تنفيذها لتحليق دوري فوق المياه المحايدة.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية، وفقاً لما نقلته (روسيا اليوم) أن تحليق القاذفات الروسية الأربع، كان ضمن الخطة، وجرى فوق المياه الدولية لبحار تشوكشي وبيرينغ وأوخوتسكي، وكذلك الجزء الشمالي من المحيط الهادئ.



وأضافت: "أقلعت القاذفات الروسية، من مطارات عسكرية في منطقة تشوكوتكا ومقاطعة آمور، وفي بعض مراحل الرحلة، قامت مقاتلات أمريكية بمرافقة الطائرات الروسية"، واستمر تحليق القاذفات الروسية، 11 ساعة متواصلة.