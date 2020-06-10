عربي

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية
السفير عبد الله بن يحيى المعلمي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، مندوب المملكة العربية السعودية الدائم، لدى الأمم المتحدة: إن سوريا لا بد أن تعود يوماً إلى جامعة الدول العربية، وهذا بحاجة لعدة خطوات.

وأضاف المعلمي في حديث لـ (روسيا اليوم) إن العلاقات بين الرياض ودمشق، ممكن أن تعود ببساطة في أي يوم وأي لحظة إذا انتهت الأزمة السورية، وتم التوافق بين فصائل الشعب السوري، على التوجهات المستقبلية في البلاد.

وحول إمكانية فتح سفارة المملكة في دمشق، على غرار الإمارات العربية المتحدة، قال المعلمي: إنه لا توجد حالياً خطوة مشابهة في الأفق القريب لأن الوقت لم يحن بعد حسب قوله.

 

أخبار ذات صلة

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

جعجع: لبنان يذهب نحو المجهول.. وهذا ما قاله عن الحريري

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً

السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً

(كورونا): 126 وفاة و8,819 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

(كورونا): 126 وفاة و8,819 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 35 حالة وفاة و1385 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

شاهد: طائرة إماراتية تهبط بمطار بن غوريون الإسرائيلي قادمة من أبوظبي

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

السعودية تكشف موقفها من خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

سوريا ترد على عرض أمريكي للرئيس بشار الأسد

التعليقات

الدنيا حكايات

رجل الخير

رجل الخير

شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تُقدم 50 ألف دولار كدعم لمستشفيي المقاصد والمطلع

نقابة المحامين تُقدم 50 ألف دولار كدعم لمستشفيي المقاصد والمطلع

قدورة فارس: اجتماع للمؤسسات التي تُعنى بالأسرى غداً لمناقشة سلسلة الجرائم بحقهم

قدورة فارس: اجتماع للمؤسسات التي تُعنى بالأسرى غداً لمناقشة سلسلة الجرائم بحقهم

بنك فلسطين يحصل على شهادة &#34;أيزو 9001:2015&#34; العالمية بمجال نظم إدارة الجودة

بنك فلسطين يحصل على شهادة "أيزو 9001:2015" العالمية بمجال نظم إدارة الجودة

المالكي: النمسا تؤكد التزامها بموقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

المالكي: النمسا تؤكد التزامها بموقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

&#34;التربية&#34; تُعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لطلبات التوظيف

"التربية" تُعلن بدء استقبال الوثائق الجديدة لطلبات التوظيف

نابلس: فعالية مركزية تُقام في بيتا بعد غد الجمعة رفضاً لقرارات الضم

نابلس: فعالية مركزية تُقام في بيتا بعد غد الجمعة رفضاً لقرارات الضم

الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني في الأغوار الوسطى

الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني في الأغوار الوسطى

هنية برسالة لـ&#34;أبو الغيط&#34; يدعو لعقد قمة عربية عاجلة لمواجهة ⁧‫خطة الضم‬⁩ الإسرائيلية

هنية برسالة لـ"أبو الغيط" يدعو لعقد قمة عربية عاجلة لمواجهة ⁧‫خطة الضم‬⁩ الإسرائيلية

منوعات

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

تسريب صورة لحبيبة كيفانش تاتليتوغ السابقة.. والجمهور يقارنها بزوجته

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هيفاء وهبي تهدد طياراً عراقياً بمقاضاته بعد اكتشافها مفاجأة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

هنا الزاهد تدافع عن نفسها بسبب هذه الصورة

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: &#34;الذوق وداني في داهية&#34;

إصابة ابنة فريد شوقي بـ(كورونا) بطريقة غريبة.. وتعلق: "الذوق وداني في داهية"

&#34;وفاة حسين الجسمي&#34; في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

"وفاة حسين الجسمي" في حادث يثير ضجة.. و MBC ترد

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

نيللي كريم تحسم أمر خطوبتها من رجل الأعمال عُمر اسلام

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

من سيدة ألمانية.. ظهور ابن جديد لأحمد الفيشاوي

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة &#34;منى إش إش&#34; تطلب الدعاء

بعد النتيجة الإيجابية.. ابنة "منى إش إش" تطلب الدعاء

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

شقيقة محمد رمضان تُفجر مفاجأة.. وترد على منتقدي شكلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

فنانة سورية تخضع لعملية جراحية بعد سقوطها في منزلها

عربي

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

شاهد: مندوب السعودية بالأمم المتحدة: ستعود سوريا يوماً لجامعة الدول العربية

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

لثالث مرة.. المغرب يُمدد حالة الطوارئ الصحية شهرا‎ً

السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً

السودان: البشير كان يتقاضى 20 مليون دولار شهرياً

(كورونا): 126 وفاة و8,819 إصابة جديدة في 17 دولة عربية

(كورونا): 126 وفاة و8,819 إصابة جديدة في 17 دولة عربية