نقابة المحامين تُقدم 50 ألف دولار كدعم لمستشفيي المقاصد والمطلع

وأكد عبيدات على دور نقابة المحامين، وحرصها على ديمومة المؤسسات المقدسية، ونقل تحيات محامي فلسطين إلى هذه المستشفيات، التي تقدم الخدمة الطبية لأبناء شعبنا في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، والتي تعتبر كل منهما صرحاً طبياً شامخاً وقلعة من قلاع هذه المدينة المقدسة.





كما طالب المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والنقابات، بتقديم الدعم لهذه المؤسسات؛ لتستطيع مواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها.



رام الله - دنيا الوطنزار نقيب المحامين الفلسطينيين، المحامي جواد عبيدات، وعضو مجلس النقابة المحامي، فادي عباس، مستشفيي المقاصد، والمطلع الأوجستا فكتوريا، يوم أمس، وكان في استقبالهم الدكتور عز الدين حسين، مدير عام مستشفى المقاصد والدكتور هيثم الحسن، رئيس قسم الجراحة، والمدير السابق، جمال الدقاق، المدير المالي، والدكتور المحامي أشرف الأعور، المستشار القانوني، ومدير مستشفى المطلع الدكتور وليد نمور.وقدم النقيب شيك باسم محامي في فلسطين بقيمة 25 ألف دولار لمستشفى المطلع، وشيك آخر بنفس القيمة لمستشفى المقاصد من نقابة المحامين، باسم محامي فلسطين، كدعم ومسانده لهذه المؤسسات الطبية، التي تقدم خدماتها في المدينة المقدسة، وذلك في ظل الهجمة الشرسة والاستهداف، الذي تتعرض له المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس من قبل حكومة الاحتلال.بدوره، تقدم د. حسين، بالشكر لنقابة المحامين الفلسطينين على هذا التبرع، وهذه اللفته الكريمة، التي تدل على مدى حرص نقابة المحامين ومحامي فلسطين على أن تبقى هذه المؤسسات الطبية شامخة بمدينة القدس، وتم الثناء على الدور، الذي يقدمه المحامون ونقابتهم.من جانبه، قال د. نمور: إن هذه الزيارة من نقابة المحامين الفلسطينيين، تأتي استمراراً للنهج التاريخي في الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، ونثمن لنقابة محامي فلسطين هذه المبادرة التي جاءت في ظل الأزمة التي تعصف بمؤسسات القدس، وذلك من أجل الحفاظ عليها، وعدم إغلاقها، واستمرارها في تقديم الخدمات الطبية لأبناء الشعب الفلسطيني.وقدم مدير عام مستشفى المقاصد شهادة شكر وتقدير، لنقابة المحامين ومجلس إدارتها على ما قدموه، وتم الاتفاق على أن يكون هناك مذكرات تفاهم بين الطرفين في خطوة لتوحيد الجهود وتقديم الخدمة للجميع.يذكر، أن مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، كان قد قرر خلال أزمة (كورونا) دعم القطاع الصحي بمبلغ 50 ألف دولار.