قدورة فارس: اجتماع للمؤسسات التي تُعنى بالأسرى غداً لمناقشة سلسلة الجرائم بحقهم



وأكد فارس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن الأسير نظمي أبو بكر من بلدة يعبد غرب جنين، لا يزال يخضع للتعذيب الشديد والقاسي، خلال التحقيق معه بحجة قتله جندياً اسرائيلياً بحجر.



وبشأن الأسير كمال أبو وعر، المصاب بالسرطان، قال فارس: إن المؤشرات الأولية لحالة الأسير أبو وعر المرضية غير مطمئنة، إلى جانب بقية الأسرى الذين يعانون من الإهمال الطبي، والعشرات من الحالات المرضية، التي لا تحظى بالعلاج اللازم.

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس نادي الأسير، قدورة فارس، عن اجتماع، سيعقد يوم غد الخميس، مع كافة المؤسسات العامة، التي تعنى بالأسرى والقوى الوطنية، لمتابعة ومناقشة سلسلة الجرائم المرتكبة بحق الأسرى، وبلورة توجه لمواجهة سياسات إدارة السجون كعملية التعذيب والاعتقال الإداري والأسرى المرضى، واعتقال الأطفال.