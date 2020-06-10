المالكي: النمسا تؤكد التزامها بموقف الاتحاد الأوروبي من الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

تلقى وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي يوم أمس، اتصالاً هاتفياً من نظيره النمساوي الكسندر شالينبيرغ؛ لمتابعة الرسالة الأخيرة التي أرسلها في معرض رده على رسائل الوزير المالكي.





حيث أكد الوزير النمساوي عن اهتمامه الشديد بمتابعة تواصله مع نظيره الفلسطيني؛ للتباحث في كافة القضايا التي تهم البلدين، ابتداءً بتطوير العلاقات الثنائية وأهمية اجتماعهما بعد زوال جائحة (كورونا)، إضافة للتأكيد على موقف النمسا السياسي من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، الذي لم يتغير والمستند إلى القرارات الدولية والقانون الدولي، وعلى حل الدولتين عبر المفاوضات المباشرة، ورفض النمسا لأي خطوة أحادية الجانب، وأن حل المواضيع العالقة الست بين الطرفين، وجب أن تتم عبر المفاوضات، كما أشار الى مكالمته الأخيرة مع وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد، حيث أعاد التأكيد على موقف النمسا الثابت من جميع تلك القضايا.







وأكد الوزير النمساوي، أن بلاده ترتبط بعلاقة خاصة وحساسة مع دولة إسرائيل، وعمق تلك العلاقة لا علاقة لها بالصراع في الشرق الأوسط، وإنما بخصوصيتها التاريخية بين البلدين.





وأوضح للمالكي، أنهم لن يترددوا أبداً في إبداء انزعاجهم وقلقهم من أية نوايا تضمرها دولة إسرائيل خلف الأبواب المغلقة في إطار بحثهم عن الفائدة المرجوة من هكذا تصريحات.







كما أوضح أنه سيتحدث خلال أيام مع وزير الخارجية الأمريكي لاستيضاح موقف إدارة ترامب من قرار الضم الإسرائيلي، خاصة في مثل هذا التوقيت والظرف الحالي، كما أكد أنه سيتم عقد اجتماع قريب لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لاستكمال نقاشاتهم حول موضوع الضم ومواضيع أخرى، من أجل تحديد طبيعة وآليات ردود الفعل حيال تلك الخطوة.







واتفق الوزيران على استمرار الاتصال والتواصل بينهما خلال الفترة القصيرة المقبلة، وتحديداً قبل انتهاء التاريخ، الذي أعلن فيه نتنياهو نيته بإعلان الضم، وذلك من أجل تكثيف الجهود الأوروبية والدولية، لمنع حدوث ذلك.

رام الله - دنيا الوطن