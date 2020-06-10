نابلس: فعالية مركزية تُقام في بيتا بعد غد الجمعة رفضاً لقرارات الضم

وأوضح شتيوي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، أن العمل الشعبي، أهم مرتكزات عمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وتعزيز صمود المواطنين، ودعمهم قانونياً، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع قانونياً مع الجهات المختصة انتهاكات الاحتلال المتمثلة بالاعتقال والقتل العمد، وجرائم المستوطنين.



وبين شتيوي، أن الهيئة تقوم بدعم أصحاب الأراضي قانونياً للحفاظ على أراضيهم، التي يحاول المستوطنون السيطرة عليها بالقوة، مضيفاً أنه لا يمكن التعويل على محكمة الاحتلال العليا، حتى وإن أقدمت على إلغاء قرار قامت بتشريعه قبل 3 سنوات، والذي يسمح للمستوطنين بالسيطرة على الأراضي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في شمال الضفة، مراد شتيوي عن فعالية مركزية، ستنظم في بيتا بنابلس، يوم الجمعة من الأسبوع المقبل، رفضاً لقرارات الضم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بمشاركة لجان المقاومة الشعبية للمشاركة.