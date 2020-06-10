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شؤون فلسطينية

أبو هولي: الدول المضيفة للاجئين ستبحث مع مفوض (أونروا) قرار تخفيض موازنتها

أبو هولي: الدول المضيفة للاجئين ستبحث مع مفوض (أونروا) قرار تخفيض موازنتها
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها احمد ابو هولي
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين فيها، أحمد أبو هولي:إن الاجتماع الذي عقد مع الدول 
المضيفة للاجئين، بحث التعهدات المالية للوكالة، والتي تقدر بـ 630 مليون دولار، تم استلام 390 مليون منها من إجمالي موازنة الوكالة التي تقدر بمليار وأربعمئة وأربعة وتسعين مليون دولار.

وأضاف أبو هولي لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، أن العجز في موازنة الوكالة، سيؤثر بشكل مباشر على الخدمات المقدمة للاجئين في مناطق عمل الوكالة الخمس، مشيراً إلى أن هناك تحركاً، يجري في إطار خطة للدعم المالي، أعدتها فلسطين، وسيتم الحديث عنها بشكل تفصيلي بين الدول المضيفة والمفوض العام للوكالة. 

وأشار أبو هولي إلى أن النقطة الأساسية، التي سيتم بحثها مع المفوض العام للوكالة، تتعلق بتخفيض الموازنة إلى 10% وهو ما سيؤثر على مجتمع اللاجئين بالمناطق الخمس، معتبراً أن القرار سابق لأوانه، ولا بد من التريث في اتخاذه لحين اجتماع المانحين، مشدداً على ضرورة أن يتم التحرك باتجاه الأمم المتحدة لرفع نسبة مساهمتها في موازنة (أونروا)، والتي تقدر بـ 1% فقط، باعتبار أن الوكالة، هي إحدى مؤسساتها، وتعاني من العجز والاستهداف الأمريكي لها.

ودعا أبو هولي إلى التحرك على كل المستويات؛ لحشد الدعم المالي لـ (أونروا)، مؤكداً أن فلسطين لن تترك المفوض العام وحده في مواجهة الأزمة، التي تعاني منها الوكالة، والاستهداف الأمريكي لها، مشدد على ضرورة التحرك ضمن خطة متفق عليها، مقرة من الرئيس واللجنة التنفيذية.

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