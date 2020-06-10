الاحتلال يشرع بشق طريق استيطاني في الأغوار الوسطى

الاستيطان الاسرائيلي على اراضي الضفة- صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بشق طريق استيطاني من أراضي قرية فروش بيت دجن بالأغوار الوسطى.



وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن جرافات الاحتلال، شرعت بشق طريق في منطقة جبلية من أراضي فروش بيت دجن، إلى الغرب من مستوطنة (الحمرا).



وأضاف أن قيام الاحتلال بعمليات التجريف، ينذر بمزيد من الاستيلاء على الأراضي لصالح المستوطنات وخدمتها.