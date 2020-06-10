الاحتلال يُفرج عن شابين ويُؤجل محاكمة آخر





وذكر مركز معلومات وادي حلوة، أن سلطات الاحتلال، قررت الإفراج عن الشابين محمد الصياد، وجهاد عويضة بعد التوقيع على كفالات مالية.



وكان الشابان الصياد وعويضة، اعتقلا قبل يومين، بعد اقتحام قوات الاحتلال منزليهما في بلدتي الطور وسلوان بالقدس.



وفي سياق متصل، أجلت محكمة الاحتلال، أمس، محاكمة الناشط محمد شلبي من البلدة القديمة لتاريخ 23/6/2020، علمًا أنه اعتقل عدة مرات، وأبعد عن المسجد الأقصى المبارك أيضًا.



كما مددت محكمة الاحتلال، توقيف كل من: يزن عبيد، محمد مبتسم عبيد، محمد عصمت عبيد، وعرين زعانين ليوم غد الخميس، ومحمد سميح العباسي، ليوم الأحد المقبل.



رام الله - دنيا الوطنقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، الإفراج عن شابين مقدسيين، بشرط دفع كفالات مالية.