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صيدم: ابتزاز دبلوماسي تخضع له بعض الدول أمام إصرار الاحتلال على "الضم"

صيدم: ابتزاز دبلوماسي تخضع له بعض الدول أمام إصرار الاحتلال على "الضم"
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح صبري صيدم
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) صبري صيدم، إن هناك حالة من الابتزاز الدبلوماسي، تخضع لها بعض الدول، وحالة من المراوحة في مواقفها في مواجهة إصرار الاحتلال على تنفيذ مخططها بالضم، مشدداً على ضرورة أن تكون هناك كلمة تاريخية؛ لوقف هذا المسلسل الإجرامي في ظل المرحلة المقبلة التي تحمل عنوان "الصمود والثبات" بوجه الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة.

ودعا صيدم لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يكون هناك دور متجانس موحد على أرضية مواجهة المرحلة المقبلة، واللجوء إلى سياسة تصفير الخلافات على المستوى الوطني، إلى جانب تكوين حشد على المستوى الشعبي، 
بالاعتماد على المواقف الوطنية، وحالة الانسجام في الميدان وصولاً لموقف أكثر متانة وقوة.

وأشار صيدم إلى أنه آن الآوان لوضع كافة الخلافات جانباً، والتركيز على المرحلة المقبلة التي بحاجة اإى التلاحم؛ لقطع الطريق أمام التهسيل على نتيناهو تنفيذ مخططه بالضم.

وأكد صيدم على الموقف الواضح الصادر عن اللجنة المركزية، والذي شدد على ضرورة التلاحم، مبيناً أن العمل جار مع كافة الفصائل، حيث تم تشكيل خلية أزمة لمتابعة التواصل مع الفصائل من أجل الاستعداد لمواجهة المرحلة المقبلة.

ولفت صيدم إلى أن هناك محاولة إسرائيلية لإحباط الموقف الأوروبي، مؤكداً على أهمية إصرار أوروبا على موقفها، وترجمته بخطوات عملية وفعلية على الأرض، وأن تحسمه كون المرحلة تاريخية ومفصلية، وستؤثر على شكل الصراع العربي.

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