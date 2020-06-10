مجلس حقوق الإنسان يلتئم الاثنين لمناقشة البند السابع المتعلق بالأراضي الفلسطينية

أعلن مندوب فلسطين الدائم في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى في سويسرا إبراهيم خريشة عن استئناف عقد الدورة الثالثة والاربعين لمجلس حقوق الإنسان، والتي توقفت اعمالها بسبب جائحة (كورونا)، وذلك يوم الاثنين القادم ، الخامس عشر من الشهر الجاري في قاعة الأمم المتحدة، وسيتم مناقشة البند السابع حول حالة حقوق الانسان في الاراضي العربية المحتلة، مضيفا ان العمل سيستمر لأسبوع حتى تنهي الدورة اعمالها وتبدأ اعمال الدورة القادمة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.



وأوضح خريشة لإذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم الأربعاء، أن البنود التي سيتم تقديمها حول دولة فلسطين، تتعلق بانتهاكات الاحتلال واستهداف المدنيين، ومخطط ضم الأغوار، لافتاً إلى أنه سيتم الطلب من المفوض السامي تقديم تقرير حول انعكاس هذه الأمور قانونياً.



وأضاف خريشة، أنه تم تقديم أربع مشاريع قرارات، وهي: حالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وحق تقرير المصير، والاستيطان والمساءلة والمحاسبة، مبيناً أن اجتماعاً سيعقد مع السفراء العرب يوم الجمعة المقبل برئاسة الجامعة العربية، للحديث عن استئناف الدورة السابقة، والبدء بالدورة التالية في

نهاية الشهر الجاري.

رام الله - دنيا الوطن