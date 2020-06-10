أبو يوسف: تحضيرات لتنظيم فعاليات بكافة المحافظات وخاصة مناطق التماس مع الاحتلال

أعلن منسق القوى والفصائل الوطنية واصل أبو يوسف أن التحضيرات تجري لتنظيم فعاليات في كافة المحافظات وخاصة مناطق التماس مع الاحتلال والمضي قدما لوضع برنامج نضالي وكفاحي على الأرض في مواجهة الاحتلال وسياساته.



وأوضح أبو يوسف لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاربعاء أن الفعاليات ستتركز في الأغوار على أن يتم تطوير الفعاليات الأسبوعية مثل كفر قدوم ونعلين وبلعين وغيرها من المناطق مشددا على أن المطلوب الآن هو أن يكون هناك أوسع مشاركة من الفصائل والقوى الوطنية لتشكل زخما حقيقيا في مواجهة الاحتلال وسياساته لتوازي التحركات السياسية على مستوى دول العالم.



رام الله - دنيا الوطن