طبيلة: استقلت من رئاسة بلدية نابلس بسبب تجاوز المحافظ لصلاحيات البلدية

رئيس بلدية نابلس سميح طبيلة ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان

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خاص دنيا الوطن

أعلن رئيس بلدية نابلس، سميح طبيلة، اليوم الأربعاء، استقالته من المجلس البلدي، بسبب ما أسماه "تجاوزاً لصلاحيات البلدية من قِبل محافظ نابلس".



وقال طبيلة لـ"دنيا الوطن": "استقلت أنا وثلاثة أعضاء من كتلة حركة فتح، من المجلس البلدي، وهناك عضوان آخران من كتل أخرى استقالا من المجلس، لذات السبب".



وأوضح، أنهم بصدد إصدار بيان للرأي العام، للحديث في هذا الموضوع، وتبيان ما حصل بأدق التفاصيل.



وأشار إلى أنه باستقالته هو والأعضاء الخمسة، يمكن للمجلس البقاء، ولا يُحل، لأنه القانون يقول إن استقالة أكثر من نصف أعضاء المجلس، مستدركًا: "رئيس البلدية لو استقال، المجلس المتبقي هو الذي يختار رئيسًا جديدًا".