التربية والتعليم: لا إصابات بفيروس (كورونا) بين طلبة الثانوية العامة



وأوضح عوّاد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الأربعاء، بأن امتحان اليوم، سيعقد ضمن إجراءات الوقاية الاحترازية والسلامة العامة، مع الأخذ بعين الاعتبار للطلبة المخالطين بشكل أكثر احترازية، حيث ستكون قاعة لكل طالب من المخالطين؛ حفاظاً على سلامة بقية الطلبة، ومنعاً لتفشي الفيروس.





وأضاف عوّاد، أن شهر آب/ أغسطس، سيشهد عودة الطلبة إلى المدارس من أجل التمكين المعرفي، وهذا يعتمد على مدى السيطرة على الوباء خلال الفترة المقبلة، متمنياً عودة المدارس والعملية التعلمية بشكل طبيعي.





وبشأن امتحان التوظيف، قال عوّاد: إن هناك نظاماً جديداً هذا العام، سيكون التعامل معه بشكل مختلف، ضمن آلية جديدة لتوظيف المتقدمين، وذلك ضمن معاير معدلات الثانوية العامة والجامعة والقدرات وغيرها.

رام الله - دنيا الوطنأكد مدير عام الامتحانات والقياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، محمد عوّاد، عدم وجود أية إصابة بفيروس (كورونا) في صفوف طلبة الثانوية العامة حتى اللحظة، مشيراً إلى الحديث عن أربع حالات لطلبة مخالطين، ثلاثة منهم في محافظة أريحا والأغوار والآخر من بلدة الظاهرية جنوب الخليل.