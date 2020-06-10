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رام الله - دنيا الوطن

مددت السلطات المغربية، مساء الثلاثاء، حالة الطوارئ الصحية شهراً إضافياً، لمواجهة تفشي فيروس (كورونا).



وصادق مجلس الحكومة، الذي عقد الثلاثاء، على مرسوم ينص على تمديد حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد لمدة شهر يبدأ من 10 حزيران/ يونيو الجاري، وحتى 10 تموز/ يوليو المقبل، في تمديد هو الثالث على التوالي، بحسب (الأناضول).



وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة (كورونا) على عدة مستويات.



ومن بين التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل أخذاً بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وعمالات وأقاليم المملكة، وفق (الأناضول).‎



وفي 20 آذار/ مارس الماضي، أعلنت السلطات المغربية، حالة الطوارئ الصحية لشهر، وتقييد الحركة في البلاد كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".



ولاحقاً، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد، شهراً إضافياً، قبل أن يتم تمديدها لمدة 3 أسابيع، ستنتهي في 10 حزيران/ يونيو الجاري.



وحتى الثلاثاء، سجل المغرب 8 آلاف و437 إصابة بالفيروس، وتعافي 7 آلاف و493، فيما استقرت الوفيات عند 210 حالات.