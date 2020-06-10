المطران حنا: الفلسطينيون يرفضون كافة المشاريع المشبوهة

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم: إن شعبنا الفلسطيني، يرفض رفضاً قاطعاً وأكيداً ما يسمى بـ (صفقة القرن) وكافة المشاريع المشبوهة، الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وابتلاع مدينة القدس وطمس معالمها، وتزوير تاريخها.





وأكد أن الفلسطينيين موجودون وهم أصحاب قضية عادلة، ولا يحق لأحد أن يتجاهل وجودنا، وأن يشطب حقوقنا، وأن يعمل على اقتلاعنا من هذه البقعة المقدسة من العالم.





وأوضح أن كافة المشاريع المشبوهة المعادية لشعبنا الفلسطيني مرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلاً، ولن يتعاطى معها الفلسطينيون لا من قريب ولا من بعيد.





رام الله - دنيا الوطنوقال أعداؤنا يراهنون أننا سنيأس بوقت من الأوقات، وسنستسلم لما يرسم لنا، ويخطط لقضيتنا، ولكن كلمة الاستسلام ليست موجودة في قاموسنا كفلسطينيين، وإن كنا ندرك جسامة المخاطر المحدقة بنا والمؤامرات التي تستهدفنا إلا أن معنويات شعبنا عالية وإرادتنا صلبة، وستفشل حتماً كافة المشاريع المشبوهة الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية لأنها قضية شعب حي، يعشق الحياة والحرية والكرامة، والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.