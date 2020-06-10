بلدية خانيونس تُطلق اسم القيادي رمضان شلح على أحد شوارعها الرئيسة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت بلدية خانيونس، جنوب قطاع غزة، اليوم الأربعاء، اسم الدكتور رمضان عبد الله شلح، أحد مؤسسي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على أحد شوارع خانيونس الرئيسة، رقم تسعة، والذي يربط منطقة إسكان النمساوي بشارع عبد العزيز الرنتيسي "المحررات سابقًا" وصولاً إلى شاطئ البحر غربي المدينة، والبالغ طوله (3) كيلو مترات تقريباً.



وأكد رئيس بلدية خانيونس، علاء الدين البطة، في تصريح صحفي صدر عن مكتبه اليوم، ونُشر عبر الصفحة الرسمية للبلدية؛ على أهمية تسمية الشارع المذكور باسم الفقيد الدكتور رمضان، وذلك تقديراً وامتناناً من خانيونس، ومن كل فلسطين، وأهلها للرجل الوطني، والقائد الفلسطيني الكبير، الذي حمل هم شعبنا، وكان مثالاً يُحتذى به في التمسك بالثوابت الوطنية الراسخة، وقضى حياته دفاعاً عن شعبنا وقضيتنا الفلسطينية العادلة.



وبين البطة، أن الشارع المذكور يُعد من الشوارع المستقبلية المهمة بخانيونس، وأن طوله يبلغ ثلاثة كيلو مترات تقريباً، ويربط غرب خانيونس بشرقها، ويعتبر من أهم الطرق بالمدينة.



وشدد البطة على وجوب قيام الأمة العربية والإسلامية وأحرار العالم، بمساعدة الشعب الفلسطيني، كونه خط الدفاع الأول للأمة الإسلامية والعربية، داعياً إلى ضرورة الوقوف بجانبنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي البغيض، معتبراً ذلك مسؤولية الجميع لزيادة عزيمة المرابطين، وتعزيز صمود شعبنا على أرضه، وأن شعبنا الفلسطيني، سيبقى صامداً ولن يتنازل عن ثوابته الراسخة.