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شؤون فلسطينية

الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على 160 دونماً من أراضي قلقيلية

الاحتلال يُخطر بالاستيلاء على 160 دونماً من أراضي قلقيلية
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالاستيلاء على 160 دونماً من أراضي محافظة قلقيلية.

وسلمت سلطات الاحتلال، عشرات المواطنين، قرارات تقضي 
بالاستيلاء على جزء من أراضيهم.

وأوضح مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية، محمد أبو الشيخ، أن الاحتلال، أصدر  إخطارات للاستيلاء على 160 دونماً، من أراضي من مدينة قلقيلية، وقريتي حبلة جنوباً، والنبي الياس شرقاً، علماً أن بعض هذه الأراضي،  تقع خلف جدار الفصل العنصري.

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