الاحتلال يُمدد اعتقال النائب النتشة لأربعة أشهر إداريًا

النائب الأسير محمد جمال نعمان النتشة

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمر اعتقال إداري جديد بحق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح، النائب الأسير محمد جمال نعمان النتشة (61 عامًا)، من مدينة الخليل لمدة أربعة شهور.



واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في 12 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، منزل النائب النتشة، وقامت بتفتيشه وتحطيم محتوياته، وأعادت اعتقاله مرة أخرى، ونقلته إلى سجن (عوفر)، وبعد خمسة أيام، أصدرت بحقه قرار اعتقال إداري لمدة ستة شهور دون تهمة أو محاكمة.



واعتقلت سلطات الاحتلال، النائب النتشة عدة مرات، أمضى خلالها ما يقارب من 20 عامًا، جزء كبير منها في الاعتقال الإداري، وأصيب خلال سنوات اعتقاله بعدة أمراض، وكان أفرج عنه في شهر تموز/ يوليو من العام الماضي، بعد أن أمضى 22 شهرًا في الاعتقال الإداري المتجدد في آخر اعتقال له.



ويستهدف الاحتلال النائب النتشة بالاعتقالات والإداري بشكل مستمر، فلا يكاد يُطلق سراحه لعدة شهور، حتى يُعيد اعتقاله مرة أخرى.



ويصنفه الاحتلال، بأنه من أخطر قيادات حماس في الخليل، رغم أنه يعاني من عدة أمراض، نتيجة اعتقالاته المتكررة، منها أزمة صدرية حادّة، ومشاكل صحية في الكلى، وهناك خشية على حياته في ظل استمرار اعتقاله.